Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı’na katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve parti teşkilatları katıldı. Şehirdeki yatırımlara ve projelere dair görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, birlik mesajı verildi. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Cumhur İttifakı İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik. İlk günkü heyecan ve inançla 2023 ve nice zaferlere birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kaydetti.