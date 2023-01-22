Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ocak Ayı Gençlik Meclisi Toplantısı’na Katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Gerçekleştirilen Toplantıda; Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli Ve Meclis Üyeleri De Yer Aldı.

Toplantı Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı’nın Okunmasıyla Başladı.

Ardından Gençlik Meclisi’nin Çalışmaları Ve Projeleri İstişare Edildi.

Toplantıda Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gençlik Meclisi’mizin Her Bir Önerisi Bizim İçin Çok Kıymetli. Bizler De Bu Noktada Gençlerimize Yönelik Faaliyetlerimizi Hayata Geçiriyoruz. Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum” Dedi.

Başkan Hayrettin Güngör, Toplantıda Yaptığı Konuşmada Büyükşehir Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen, Yapımı Devam Eden Ve Planlanan Yatırımlara Da Değindi.