Başkan Hayrettin Güngör ayakkabıcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerini de ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.



Burada esnaflarla bir süre sohbet eden başkan güngör onların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Hayrettin Güngör ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada “Şehrimizin çeşitli noktalarında hemşerilerimizle bir araya gelmeyi ve esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinde faaliyetleri sürdüren ayakkabıcı esnafımızın taleplerini dinledik. Hayatın normalleşmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.

