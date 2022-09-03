Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, beraberinde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve parti yöneticileriyle birlikte Elbistan’da yapımında son aşamaya gelinen biyolojik atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin test çalışmalarının başladığını bildiren Güngör: “Elbistan'ın en az 100 yıllık atıksu arıtma ihtiyacını karşılayacak bu tesisimizi yüzde 80 AB fonu, yüzde 10’luk kısmı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız üstleniyor. Kalan kısmını da Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Tesisimizin yüzde 95’lik kısmı tamamlanmış halde. Aldığımız brifinge göre de Eylül ayı sonuna kadar hizmete açılacağını ifade ettiler. Burası 200 bin nüfusun atık suyunun temizleneceği ve gözbebeğimiz Ceyhan nehrimizin kirliliğinin sıfıra ineceği anlamına geliyor. 330 Milyon TL yatırımla hayata geçen bu yatırım için. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.