Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin De Yer Aldığı Ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Doru Mobilya Ve Küçüksan Metal Firmalarının Öğle Yemeğinde De Çalışanların Sofrasına Misafir Oldu.

Başkan Hayrettin Güngör ilk Olarak; Fabrika Kurulumları, Havalandırma Sistemleri Ve Makine Üretimleri Alanında Faaliyet Gösteren Küçüksan Metal İşletme Sahibi Ali Küçük Ve Fabrika Çalışanlarını Ziyaret Etti.

Ardından Sektörün Öncü İsimlerinden Doru Mobilya Ekibiyle Bir Araya Gelen Başkan Güngör İşçilerle Bir Süre Sohbet Etti.

Ziyaretler Sonunda Başkan Güngör, İşletme Sahipleri Ve İşçilere Misafirperverlikleri İçin Teşekkür Etti.