İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırı ve soykırıma sessiz kalmayarak tepkisini sürdüren, Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde İsrail destekçisi ürünlerin satış ve dağıtımını yasaklayan ve personellerin maaş ödemeleri dâhil olmak üzere tüm ödeme sistemlerinde yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY Kart’a geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yazar Bekir Develi’nin katılımıyla ‘Kudüs Bizim Neyimiz Olur’ konulu söyleşi düzenledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen programda Yazar Develi, Kudüs’ün İslam coğrafyası için önemine değindi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Mücadelemizin öncü şehri Kahramanmaraş’tan Filistin’e selam gönderiyoruz. Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta düzenlenen programı çok anlamlı bulduğunu vurgulayan Yazar Bekir Develi ise şunları kaydetti.

Katılımcılar, düzenlenen etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Yazar Bekir Develi’ye teşekkür etti.