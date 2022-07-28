Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için şehre gelen Gaziantep Valisi Davut Gül ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, Vali Davut Gül ve GBB Başkanı Fatma Şahin’e Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları ve çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Davut Gül ve GBB Başkanı Fatma Şahin de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Gaziantep ve Kahramanmaraş Dosttur

Makam ziyaretinin ardından Başkan Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyetle birlikte Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret programında açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i şehrimizde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi şehirlerin birbirinin rakibi olmadığına, aksine birbirini desteklediğine inanıyoruz. Bu noktada Gaziantep ile Kahramanmaraş rakip değil, çok iyi bir dosttur. Karşılıklı dayanışma ve iş birliğiyle birbirimize güç vererek daha fazla sinerji yaratacağımızı, daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Şiir ve Edebiyatın Başkenti

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde çeşitli açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şiir ve edebiyatın başkentinde olmaktan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu ifade etmek istiyorum. Burası kahramanların, Yedi Güzel Adamların şehri. Hayrettin Güngör Başkanımızı uzun yıllardır tanıyorum. Farklı kurumlarda birlikte çalıştık. Yerel yönetimler konusunda çok ciddi çalışmalara imza attığına bizzat şahidim. Sayın Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ta devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili bizlere bilgiler aktardı. Gerçekten Kahramanmaraş’ta çok güzel işlerin hayata geçirildiğine şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Yeni Yedi Güzel Adamlar

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelinin uluslararası arenada daha tanınır hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, “Gaziantep olarak Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dâhil olduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız, Şanlıurfa musikide, Kahramanmaraş da edebiyatta Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmalı demişti. Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dâhil olmak için çok ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu noktada Hayrettin Güngör Başkanımızı tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki bu potansiyelinin uluslararası arenada da tanıtılması gerekiyor. Bunun sürdürülebilir kılınması da son derece önemli. Günümüz dünyasında yeni Yedi Güzel Adamları yetiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Biz Biriz, Bütünüz, Birlikteyiz

Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın birbiri için önemine değinen Fatma Şahin, “Kahramanmaraş’ı her ziyaret ettiğimde daha da geliştiğine ve güzelleştiğine şahit oluyorum. Kahramanmaraş’ın gelişiminde çok önemli pay sahibi olan Hayrettin Güngör Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş, bölge için son derece önemli ve stratejik bir şehir. Biz biriz, bütünüz, birlikteyiz. Biz rakip değil, birbirimizin yurduyuz. Geleceğe de hep birlikte yürüyoruz” dedi.