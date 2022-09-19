Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Etkinlikler, Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Etkinliklere Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Çelenk sunumunun ardından Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitleri kabirleri başında dualarla yâd etti.

Bu Mukaddes Topraklar İçin Bedel Ödemeye Hazırız

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ziyaretiyle devam etti. Ziyaretlerde heyet; gaziler ve şehit aileleriyle de bir araya geldi. Etkinliklerde konuşan Başkan Güngör, “19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehrimizde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bugün, bizler için son derece anlamlı bir gün. Bu anlamlı günde gazilerimizle ve bu vatan toprakları için canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Bu muazzez topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli geçmişte ecdadımız ödedi, şimdi de bir bedel ödenmesi gerekiyorsa hep birlikte bu bedeli ödemeye hazırız. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim eylesin. Düşmanlarımıza fırsat vermesin inşallah. Bu vesileyle bu mukaddes topraklar için can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Yarım Asır Sonra Kıbrıs’ı Ziyaret Ettiler

Ziyarette, Kıbrıs gazilerine yönelik düzenlenen Kıbrıs Hatırları Yerinde Canlanıyor projesine ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Kıbrıs’ta gerçekleştirilen barış harekâtında yer alan Kahramanmaraşlı gazilerimize bir sözümüz vardı. Kendilerini tekrardan o topraklara göndererek anılarını tazelemelerini, hasret gidermelerini sağlayacaktık. Bu kapsamda ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında ilk etapta 40 kişilik gazimizi Kıbrıs’a ziyarete gönderdik. 48 yıl aradan sonra Kıbrıs’ı ziyaret etme fırsatı

buldular. İnşallah ikinci grubumuzu da Kıbrıs’ı ziyaret etmeye göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fonksiyonel Bir Mekân Kazandıracağız

Açıklamasının devamında bir de müjdeli haber veren Başkan Güngör yeni bir projenin detaylarını anlattı, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizin yeriyle ilgili bizden düzenlenmesi için talep gelmişti. Biz de dedik ki şehit ailelerimiz için, gazilerimiz için daha güzel bir mekân oluşturalım. Onun için bir çalışma yaptık. Projemiz hazır ihale aşamasında. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde iki katlı daha nezih bir mekânı da kazandırmış olacağız. Mevcut alandan daha güzel, daha kullanışlı, daha fonksiyonel bir mekân olacak inşallah. Gazilerimize, şehit ailelerimize hayırlı uğurlu olsun.