Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal’ın da yer aldığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Devlet millet dayanışmasıyla çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimize, gönüllülerimize ve gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Karacasu Konteyner Kent’in İlk Etabı Hizmette

Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Depremzede kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında konteyner kent kurulumları da devam ediyor. Şehrimizde çok ciddi oranda geçici barınma merkezleri oluşturuluyor. Karacasu Geçici Barınma Merkezi’mizde ilk etap tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. İkinci ve üçüncü etap çalışmaları da tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezlerimizin altyapısını hazırlıyoruz. Bölgelerimize asfalt yollar ve çocuklarımız için oyun grupları inşa ediyoruz” cümlelerini kaydetti.