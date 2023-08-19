Şairler Tepesinde Düzenlenen Programda YKS ve LGS’de Dereceye Giren Öğrenciler Ve Aileleriyle Bir Araya Gelen Başkan Güngör Gençlerle Sohbet Etme Fırsatı Yakaladı.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Gençleri Fazlasıyla Önemsediklerini Söyleyerek Hayatlarında Başarılar Diledi.

Program Sonunda Katılımcı Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çeşitli Hediyeler Verildi.

Program Toplu Hatıra Fotoğrafı Çekilmesiyle Sona Erdi.