Başkan Güngör, Göksun ilçesine yapılan ve yapılacak olan yeni projeleri de anlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Ulaşılabilir yeşil alan, aktif yeşil alan ve erişle bilen yeşil alan onun için geldiğimiz günden bu güne yeşil alanlar kırmızıçizgimiz dedik ve devam ediyoruz.” dedi.



Başkan Güngör: “2019- 2021 yılları arasında Göksun ilçesine toplam 62 milyonluk bir yatırım yapmışız. Bugünkü fiyatlarla güncellediğimizde 3 katlı bir yatırımı Göksun ilçemize sunmuş bulunuyoruz. 2022 yılında Göksun’umuza 76 milyonluk yatırım yapıyoruz. Bunun da şuan %70’ni gerçekleştirdik.” diye konuştu.