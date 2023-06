Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi’nde kurulan Perşembe pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, pazar tezgâhlarını tek tek ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla bolca sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Her Zaman Sahadayız

Pazar ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şeyhadil Mahallemizde kurulan Perşembe pazarında esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Gerçekten her zaman olduğu gibi yine büyük bir teveccühle ve hüsnü kabulle karşılandık. Hemşehrilerimizle bolca sohbet ettik, taleplerini dinledik. Pazar esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Bizler her zaman sahadayız. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bundan önceki süreçte olduğu gibi inşallah bundan sonra da her fırsatta hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.