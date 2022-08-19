Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun ilçesinde gerçekleşen Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi ile Şehir Meydan yatırımlarının açılışlarının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Valimiz, Grup Başkanvekilimiz, İl Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte Göksun ilçemizde hemşehrilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik, taleplerini dinledik ve istişarelerde bulunduk. Hamdolsun her zamanki gibi güler yüzle ve büyük bir teveccühle karşılandık. Hoş sohbetleri ve güler yüzleri için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Her Zaman Sahadayız

Vatandaşlarla iç içe olmanın, istişarelerde bulunmanın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi yatırımlarımızı paydaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde hayata geçiriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizle bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor ve taleplerini dinliyoruz. Her zaman sahadayız. Hemşehrilerimizle her zaman iç içeyiz. Kahramanmaraş’ımıza ve hemşehrilerimize hizmet için gayret ediyoruz. Biz hemşehrilerimizle birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.