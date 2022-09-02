Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile halı saha maçı yaptı. Gerçekleştirilen aktivite sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Futbol koordinasyonun ve takım ruhunun en iyi göstergelerinden biri. Şehrimize de aynı takım ruhuyla hizmet ediyoruz. Her anlamda sahadayız” dedi. Gençlerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesinin önemine değinen Güngör, “Kılavuzlu Su Sporları Merkezi, Bisiklet Yolu, Olimpik Havuz, yeni stadyum gibi projelendirdiğimiz spor tesisleri birçok spor dalının şehrimizde profesyonel olarak yapılmasına imkân sağlayacak. Gençlerimizin en az bir spor branşında uzmanlaşmasını önemsiyoruz, sağlıklı yaşam sporla mümkündür” ifadelerini kaydetti.