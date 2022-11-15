Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan öğrencilerle Şairler Tepesi’nde bir araya geldi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın da yer aldığı programda Başkan Güngör, çocuklarla yakından ilgilendi.

Programa katılım sağlayan tüm çocuklara teşekkür ederek çeşitli hediyeler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Okulların ara tatile girmesiyle birlikte planladığımız program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Evleri’nde kalan yavrularımızı Şairler Tepesi’nde misafir ettik.

Bugün bizlerle birlikte olan tüm yavrularımıza teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yavrularımızın yanındayız, yalnız bırakmıyoruz” dedi.