Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanan Nurettin Gökduman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı ziyarette Gökduman’a yeni görevinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Güngör, “Rize’den Kahramanmaraş’ımıza atanan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Nurettin Gökduman’ı; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekillerimiz, İl Başkanımız, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanımızla birlikte ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Kahramanmaraş’ımız için yüksek bir koordinasyonla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.