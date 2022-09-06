Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Ziyaretlerde ilk adres Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü oldu. Genel Müdür Prof. Dr. Lütfi Akca ile gerçekleştirilen görüşmede; kentin altyapısı, barajlar ve su rezervine ilişkin konular masaya yatırıldı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı sonraki görüşme ise Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleşti. Kahramanmaraş ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilen Kuzey Çevre Yolu’na ilişkin proje süreçlerinin masaya yatırıldığı ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.

2 Milyar TL Yatırımla Hayata Geçecek

Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “DSİ ve Karayolları genel müdürlerimiz ile bir araya geldik. İl başkanımızla birlikte çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. İki genel müdürümüze de misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Karayolları Genel Müdürümüz ile Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanması için sürdürülen çalışmaları görüştük. Kahramanmaraş’ımız için yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.