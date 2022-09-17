Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile birlikte; Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi ve Onikişubat Belediyesi tarafından Haydarbey Mahallesi’nde hayata geçirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışına katıldı. Açılış törenlerinde Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminin ardından hizmete alınan tesislerde incelemelerde bulundu.

Kahraman Şehrimiz İçin El Birliğiyle Çalışıyoruz

Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyeleri tarafından hayata geçirilen tesislerin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, valimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediye başkanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ımız için el birliğiyle çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizi söz verdiğimiz süre içerisinde tamamlayarak trafiğe açtık. Hamdolsun geçtiğimiz Perşembe günü de yeni adıyla Ali Sezal köprümüzü yine söz verdiğimiz sürede tamamlayarak hizmete aldık. Bugün de Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan iki yeni tesisin açılışını gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.