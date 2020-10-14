Başkan Güngör: ''Kayseri yolu ile direkt bağlantı sağlayacak arter bölge ulaşımını rahatlatacak''

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 19:03
Başkan Güngör: ''Kayseri yolu ile direkt bağlantı sağlayacak arter bölge ulaşımını rahatlatacak''