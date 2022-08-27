Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay Öztürk’ü makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılarla her zaman göğsümüzü kabartan, başarılarıyla daima gurur duyduğumuz Sevilay kızımızı misafir ettik. Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda göstermiş olduğu olağanüstü mücadelesiyle para yüzme kadınlarda altın madalya kazanan Sevilay’ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Ümit ediyorum ki Sevilay, bundan sonraki süreçte de şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli başarılara imza atacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Sevilay kızımızın ve tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.