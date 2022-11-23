Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Güngör mesajında, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Görevi başında şehit olan tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyoruz.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumlulukla adeta yarınlarımızı inşa etmektedir. Öğretmenlerimizin elinde şekillenen gençlerimizle Türkiye Yüzyılı’nda emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.