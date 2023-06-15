Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehrin Yeni Gelişim Bölgesi Önsen, Kurtlar Ve Yeşilyurt Mahallelerini Kapsayan İçmesuyu Altyapısı Yenileme Projesinde İncelemelerde Bulundu.



Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak İle Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar’ın Da Yer Aldığı İncelemelerde Başkan Güngör, Bölgede Yürütülen Çalışmalara İlişkin Son Bilgileri Aldı.



Saha Ziyareti Sonrası Açıklamalarda Bulunan Başkan Güngör, “Önsen Ve Civarı, Şehrimizin Yeni Yerleşim Alanı. Yaşadığımız Büyük Afet Sonrasında Da Depremzedeler İçin Oluşturulan Konutların Önemli Bir Kısmı Da Bu Alanda Yapılıyor” Diye Konuştu.

Bölgede Yürütülen Altyapı Yenileme Çalışmalarıyla Önsen, Kurtlar Ve Yeşilyurt Mahallelerinin İçmesuyu Probleminin Uzun Süreliğine Çözüme Kavuşacağını Belirten Güngör, “Bu Çalışmamız 3 Mahallemizi Kapsıyor; Önsen, Kurtlar Ve Yeşilyurt. 3 Mahallemizin İçmesuyu Problemini İnşallah Uzun Süreliğine Çözüme Kavuşturacağız. Şehrimize Ve Bölgede Yaşayan Hemşerilerimize Hayırlı Olsun” İfadelerini Kullandı.