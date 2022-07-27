Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve veliler de yer aldı. Programda, öğrencilerle bolca sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Geleceğe Yönelik Kaygımız Kalmıyor

Öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle geleceğimizin teminatı, başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz yavrularımızla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başarılarından dolayı tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda büyük pay sahibi olan kıymetli hocalarımıza ve ailelerimize de teşekkür ediyorum. Yavrularımızın gözlerine baktığımızda geleceğe dair hiçbir kaygımız, endişemiz kalmıyor. Sınav başarısı ne olursa olsun tüm öğrencilerimizin bir inci olduğundan hiçbir şüphem yok. Gençlerimiz inşallah şehrimizin ve ülkemizin geleceğine ışık tutacak. Bugün bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitimcilerimizin ve Öğrencilerimizin Yanındayız

Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Paydaş kurumlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz koordinasyon ve iş birliğiyle şehrimizde eğitim altyapımızı geliştirmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde öğrencilerimize yönelik deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sınavların sayısını daha da artıracağız. Öğrencilerimizin ders çalışmaları için ilçelerimizde yeni mekânlar oluşturduk ve sayısını artırmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimize yönelik kurs programları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kaynak kitap desteklerinde bulunuyoruz. İhtiyaç olan her noktada desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

En İyi Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır

Kahramanmaraş’ın başarı sıralamasında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öncelikle tüm ilçelerimizde başarı oranlarının arttığını ve Kahramanmaraş’ın başarı sıralamasında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu başarıya öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve idarecilerimiz hep birlikte imza attı. Bugün de birbirinden başarılı öğrencilerimizle bir araya geldik. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Diğer bütün yatırımlar, insana hizmet etmek için gerçekleştirilen yatırımlardır. Hem akademik olarak kendisini ispatlamış hem de ahlaki, erdemli duruşuyla etrafına örnek olarak gösterilen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.