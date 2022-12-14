Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit ailelerini makamında ağırladı.

Şehit aileleriyle muhabbet eden Başkan Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Aziz topraklarımızı kanlarıyla bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerini ağırlamaktan, ziyaretimize gelmelerinden şeref duyduk.

Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi devlet ve millet olarak şehit ailelerimizin yanındayız. Biz biriz, birlikteyiz. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

Bu vesileyle bir kez daha, bu kadim topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.