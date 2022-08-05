Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit Barış Göl’ün ailesini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle şehidimiz Barış Göl kardeşimizin kıymetli ailesiyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Nazik ziyaretleri, güler yüzleri, samimi ve içten muhabbetleri için kıymetli ailemize teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanındayız. Onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.