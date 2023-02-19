Şehir genelinde sürdürülen afet ve acil durum yönetim çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremle sarsıldık. O günden bugüne kadar devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla hem şehrimizde hem de depremden etkilenen diğer illerimizde yoğun bir çalışma yürütüyor” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılacağını vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak bizlere düşen görevleri yerine getirmek için buradayız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını saracağız” diye konuştu.