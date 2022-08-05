Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bolca muhabbet eden Başkan Güngör, “Dulkadiroğlu ilçe başkanımız, il başkan yardımcımız, meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hamdolsun her zaman olduğu gibi yine büyük bir samimiyetle, güler yüzle ve teveccühle karşılaştık. Tabi hemşehrilerimizle muhabbet etmek, taleplerini dinlemek ve bu doğrultuda hizmetlerimizi şekillendirmek bizleri de son derece mutlu ediyor. AK Parti teşkilatı olarak tüm kademelerimizle birlikte her zaman sahada hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.

Projelerimizi Hayata Geçirmeye Devam Ediyoruz

Şehirde devam eden projelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Göreve geldiğimizde ilk işimiz Büyükşehir Belediyemizin mali yapısını disipline etmek oldu. Mali yapımızı sürdürülebilir hale getirdikten sonra yatırımlarımızı hayata geçirmeye başladık. Yatırımların rasyonel ve sürdürülebilir olması da son derece önemli. Rasyonel işler ve yatırımlar gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Köprü kirişlerinin montajı sürüyor. Kanlıdere Köprüsü’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İnşallah her iki projemizi de planladığımız tarihte bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimizin ciddi altyapı sorunları vardı. Bunun için çok ciddi bir finansman sağlayarak derhal çalışmalara başladık. Merkezi idaremizin de destekleriyle şehrimizde dönüşüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş’ımıza yeni yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları da kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla şehrimizin katma değerini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.