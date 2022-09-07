Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreninde 90 günde tamamlama sözü verdiği Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi açılıyor. Şehrin doğusu ile batısını kesintisiz birbirine bağlayacak, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğrudan ulaşım sağlayacak, 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarından oluşan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. 80 Milyon TL yatırımla hayata geçen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin şehir içi ulaşım açısından son derece önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

“Bölgemizin Kalitesini Artırdı”

Bölgedeki bir firmada çalıştığını belirten İsmail Kutur, “Çalıştığım firma 1992 yılından bu yana burada. Ben de 15 yıldır bu bölgede çalışıyorum. Bu yolun önceki halini biz biliyoruz. Trafik sıkışırdı, kış dönemlerinde özellikle otobüslerin aşırı bir yoğunluğu olurdu. Artık trafik rahatlamış olacak. Bu yatırım bölgemizin kalitesini artırdı, marka değeri kazandırdı. 90 gün gibi kısa bir sürede burayı bitirdiler. Başkanımız Hayrettin Güngör sözünü tuttu. Herkesin emeklerine sağlık” dedi.

“Sözünü Tuttu, 90 Günde Tamamladı”

Bölge esnaflarından Hayri Şanlan da yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Açılışı gerçekleştirilecek yatırımın trafik akışını iyileştireceğini vurgulayan Şanlan, “Bu yolun sadece vatandaşa değil, biz esnaflara da büyük bir faydası var. Trafik akışı konforlu hale gelecek. Allah razı olsun emeği geçenlerden” ifadelerini kaydetti. Bölgede kasaplık yapan Alim Atıcı ise açıklamasında, “Başkanımıza teşekkür ederiz. Sözünü tuttu, 90 günde bu kavşağı bizleri de mağdur etmeden, işlerimizi etkilemeyecek sürede tamamladı. Çok güzel oldu. Bu kavşak bölgede de hareket sağlayacak” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’a Hayrettin Güngör Sözü”

Artan nüfus ve yapılaşmayla dolayısıyla gerçekleşen yatırımın çok önemli bir ihtiyaca cevap olduğunu kaydeden mahalle sakinlerinden Davut Arık ise, “Yirmi yıldır buranın trafik akışı ve ihtiyacı çok değişti. Akşam saatleri olduğunda iki saat boyunca trafik oluyordu. Yoğunluktan dolayı çok trafik kazasına şahit olduk. Nihayetinde belediyemiz buraya bir köprülü kavşak yapma kararı verdi. Çok da yerinde bir karar. Başkanımız Hayrettin Güngör bölgede vatandaşlarla bir araya gelip özellikle 90 gün içinde tamamlayacağına dair söz vermişti. Köprülü kavşak bitti. Başkanımızın vermiş olduğu söz yerine geldi. Şehrimize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.