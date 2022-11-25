Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Maraş’ın Milli Mücadelesi’nin ilk kıvılcımını ateşleyen Sütçü İmam’ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Güngör mesajında, “Kurtuluş mücadelemizin ilk kıvılcımını ateşleyen ve düşmana karşı direnişi başlatan Milli Mücadelemizin timsali Sütçü İmam’ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Bağımsızlık uğruna kadını erkeği, genci yaşlısı şehrin bütün fertleriyle canı pahasına mücadele eden, Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ve bu mukaddes toprakları bizlere emanet bırakan tüm kahraman ecdadımıza rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.