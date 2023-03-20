Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremde hasar alan Tarihi Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çarşıda esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felakette maalesef tarihi yapılarımız da hasar aldı. Tarihi Kapalı Çarşı’mızda da kısmi tahribatlar meydana geldi. Hasar gören tarihi çarşımızın yeniden ticari canlılığa kavuşması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah el birliğiyle tarihi yapılarımızı tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Şehrimiz İçin El Birliğiyle Çalışıyoruz

Tarihi Kapalı Çarşı’da kepenk açan esnafları da ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde ticari hayatın canlanması için Tarihi Kapalı Çarşı’mızda kepenk açan esnaflarımızı da ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledik. Allah işlerine bereket, gönüllerine sürur nasip eylesin. Hayatın normale dönmesi noktasında el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada da önemli aşama kat ettik. Depremde iş yeri hasar alan esnaflarımız için de şehrimizin farklı noktalarına geçici esnaf çarşıları inşa ediyoruz. Şehrimizin ihya ve inşası noktasında var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.