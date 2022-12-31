Başkan Güngör burada, tecrübelerini paylaştı.
Genç Birlik Kahramanmaraş Şube Başkanı Süleyman Kekil, katılımlarından dolayı başkan Güngör’e teşekkür etti.
Başkan Güngör’de gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
Başkan Güngör burada, tecrübelerini paylaştı.
Genç Birlik Kahramanmaraş Şube Başkanı Süleyman Kekil, katılımlarından dolayı başkan Güngör’e teşekkür etti.
Başkan Güngör’de gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
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