Başkan Güngör burada, tecrübelerini paylaştı.

Genç Birlik Kahramanmaraş Şube Başkanı Süleyman Kekil, katılımlarından dolayı başkan Güngör’e teşekkür etti.

Başkan Güngör’de gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.