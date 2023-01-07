Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi mekanlarında restorasyon projelerini sürdürüyor. Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi’nde bulunan Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1 – 2 evlerinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla tarihi doku muhafaza edilerek mevcut yapıların iç ve dış mekanları baştan uca yenileniyor. Toplamda 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla Kadıoğlu Konağı, 12 odalı butik otel olarak faaliyet gösterecek. Hayrigül evleri ise Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini misafirleri ile buluşturacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla tarihi mekânların şehrin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Butik Otel ve Restoran

Tarihi mekânlarda hayata geçirilen restorasyon projelerinin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin katbekat artacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyelini artırmak için tarihi mekanlarda gerçekleştirdiğimiz restorasyon projelerimiz devam ediyor. Turan Mahallemizde bulunan Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1 – 2 evlerinde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Toplamda 20 Milyon TL’lik yatırımla bu konakları tarihi dokuyu muhafaza ederek iç ve dış mekânıyla birlikte yeniliyoruz. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kadıoğlu Konağı 12 odalı butik otel, Hayrigül evleri ise restoran olarak turizme hizmet edecek. Bu projemiz de şehrimizin turizm potansiyelinin artmasına önemli katkı sağlayacak” cümlelerini kaydetti.