Şehrin tekrar ihya ve inşası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir merkezinde depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acılarını paylaştı.

Dere Pazarı’nda faaliyete başlayan esnaflarla da bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, ziyaretlerde çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tekrar ihya ve inşası, depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada da önemli bir aşama kat ettik. Şehir genelinde enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte kalıcı konut ve sanayi alanlarının tespiti noktasında da çalışmalarımız sürüyor. İnşallah devlet millet iş birliğiyle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.