Başkan Güngör, “Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İftar vaktinin bereketi memleketimizin yeniden ayağa kalkmasına vesile olsun” dedi.

Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, muhabbet etmeyi, taleplerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayının ikinci gününde de iftarımızı hemşehrilerimizle birlikte yaptık. Hep birlikte yapılan iftarın tadı bir başka oluyor. Güzel muhabbetleriyle bizlere eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. İftar vaktinin bereketi memleketimizin yeniden ayağa kalkmasına vesile olsun” ifadelerini kullandı.