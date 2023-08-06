Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ekinözü’nde muhtarlarla bir araya geldi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’in de yer aldığı toplantıda; deprem sonrası çalışmalar, kalıcı konut ve köy evleri, ilçede yürütülen ve planlanan yatırımlar gibi pek çok konu istişare edildi.

Yatırımlarımız Artarak Devam Edecek

Toplantıda yaptığı konuşmada, Ekinözü’ne 100 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını belirten Başkan Güngör, “6 Şubat depremleri sonrası planladığımız projelerimizi revize etmek zorunda kaldık. Yatırımlarımızı afet ve acil durumun gerektirdiği şekilde güncelledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi küçük ölçekli ilçelerimizi kalkındırmak için yatırımlarımızı bu bölgelerde yoğunlaştırıyoruz. Ekinözü, nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerimizden. Bugüne kadar ilçemize 100 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım kazandırdık. İlçemizin ana caddesini alt ve üstyapısıyla yeniledik. DOĞAKA ile birlikte ilçemize kazandırdığımız Sağlık Turizm Tesisi’nde son aşamaya gelindi. Çok fonksiyonlu olarak hizmete açılacak. İçmeleri daha cazip hale getirmek için meydan düzenlemesi yaptık. Maalesef burası da depremde büyük hasar gördü. İnşallah bu meydanı önceki halinden daha güzel bir şekilde tekrar düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Ekinözü’nün Alt ve Üstyapısı Yenileniyor

İlçede yürütülen alt ve üstyapı yatırımlarına değinen Güngör, “İlçemizin mezbahane sorunu vardı. Ekinözü’müze son derece modern bir kesim tesisi kazandırdık. İnşallah kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Yine ilçemize Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerini içerisinde barındıran hizmet binası inşa ettik. İlçe merkezinde toplamda 18 kilometrelik yol yeniledik. Kırsal alanlarımızın yol ve su ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada önemli aşama kat ettik. Ekiplerimiz grup ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim eyerlerimizin ulaşımını iyileştiriyoruz. Daha güçlü Ekinözü ve daha güçlü Kahramanmaraş için çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimiz için yoğun gayret gösteren milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.