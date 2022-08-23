Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KAMEK) yeni hizmet noktası açılış programı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin yanına konumlandırılan yeni merkezin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraşlı usta yazar Vehbi Vakkasoğlu’nun da yer aldığı açılış programı, kurdele kesim töreni ve protokol konuşmalarının ardından atölye ziyaretleriyle noktalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış töreni sonrası yaptığı açıklamada KAMEK’in sosyal belediyecilik anlamında, meslek ve beceri kazandıran çok önemli bir birim olduğunu söyleyerek bu alanda hizmet kalitesini her geçen gün artıracaklarını ifade etti.