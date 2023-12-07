Hırsız, Bina Sakinleri Tarafından Kıskıvrak Yakalandı Hırsız, Bina Sakinleri Tarafından Kıskıvrak Yakalandı

 İki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan görüşme, gelecekteki ortak projelerin temelini attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyarete ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt