İki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan görüşme, gelecekteki ortak projelerin temelini attı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyarete ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
İki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan görüşme, gelecekteki ortak projelerin temelini attı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyarete ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P