Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Tolga Yağan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Jandarma Komutanı Albay Yağan’a yeni görevinde başarı dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Tolga Yağan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Jandarma Komutanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ımız için yüksek bir koordinasyonla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.