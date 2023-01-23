Şehrin muhtelif yerlerinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Mağralı Mahalle Muhtarı Ömer Saygılı’yı ziyaret etti. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve mahalle sakinlerinin de yer aldığı ziyarette; mahallelerin ihtiyaçları ile hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar konuşuldu. Başkan Hayrettin Güngör, nazik misafirperverlikleri için Mağralı Mahalle Muhtarı Ömer Saygılı ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Yatırımlarımızı İstişarelerle Şekillendiriyoruz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Onikişubat İlçe Başkanımız Mücahit Kara ile birlikte Mağralı Mahalle Muhtarımız Ömer Saygılı ve mahalle sakinlerimizi ziyaret ettik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve bu doğrultuda hayata geçireceğimiz yatırımlarımızı konuştuk. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz” diye konuştu.