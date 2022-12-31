Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cuma Namazı sonrası Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği’ni ziyaret ederek dernek yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Hayrettin Güngör, “Cuma Namazı sonrası Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği’mizi ziyaret ederek dernek yöneticilerimizle ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Muhabbet ettik, istişarelerde bulunduk. Özellikle gençlerimize yönelik çok önemli çalışmalara imza atan dernek yöneticilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.