Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları ve tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi’den hastane ile ilgili bilgileri alan Başkan Hayrettin Güngör, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Güngör, “Necip Fazıl Şehir Hastanemizde tedavi gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımız da özveriyle görevlerinin başındalar. Tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylık diliyorum” ifadelerini kullandı.