Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un vefatının yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Türk edebiyatının en önemli isimlerinden, fikir ve düşünce insanı Sezai Karakoç’u vefatının birinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Vefatından kısa bir süre önce kendisini ziyaret ederek fahri hemşehrilik beratımızı takdim etmiştik.

Diriliş şairimiz, fahri hemşehrimiz Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.