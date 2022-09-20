Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde birbiri ardına açılmaya başlayan fabrika ziyaretlerini sürdürüyor.

Önceki günlerde tekstil yatırımlarını inceleyen Başkan Gürbüz, dünya genelinde büyük ilgi gören cipsleri üreten meyve kurutma tesisini inceledi.

Firma yetkilisi Hacı Kaya tarafından ağırlanan başkan Gürbüz’e, meyve cipsi üretim kademeleri anlatıldı.

Elbistan’ın bugüne kadar büyük fabrikalara kavuşamama sebebini; “destekleyen ve cesaret veren olmamış, hep köstek olunmuş,” sözleriyle özetleyen belediye başkanı Mehmet Gürbüz, seçim dönemiyle başlattıkları görüşmelerin yatırıma ve üretime dönüşmeye başladığını söyledi.

Elbistan’ın istihdam potansiyelinin artırılması için çeşitli girişimlerde bulunarak kimsenin cesaret edemeyeceği şekilde elini taşın altına koyduğunu belirten başkan Gürbüz: “Bu kent için bizim hayallerimiz var. Büyümesi istihdam olanaklarının artması ve her gencimizin bir iş sahibi olmasıyla ilgili bir derdimiz var, çabamız var. Yatırımcılarımızla beraber 2019 yılından bugüne Elbistan’ı bir cazibe merkezi haline getirip ve yatırımın merkezi noktasında değerlendirmek istiyoruz. Elbistanlı bir yatırımcımız bu çağrımıza kulak vererek yaklaşık yüzde 75’ini de hibe alarak böyle devasa bir tesis kurdu. Yaklaşık 10 bin metre kare alan üzerinde 10 milyon lira bütçeyle kurulan bu tesiste şu anda meyve kurutmalıkları yapılıyor ve bu kurutmalıklarda yurtdışı ihraca konu ediliyor ve büyük ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Salça fabrikası gelecek yıl kurulacak

Yatırımcılarla yaptıkları görüşmede salça fabrikası kurmaları yönünde karar alındığını da belirten Gürbüz, “Yatırımcımızla yeni bir karar daha aldık. İnşallah bu devasa tesisin ikinci etabını da salça fabrikası olarak yapmak istiyoruz ve belediye olarak ta yatırımcımıza her türlü destek vereceğimizi söyledim. Ve ben istiyorum ki Türkiye’nin en büyük tarım ovalarından bir tanesi Elbistan, buradaki ürün, üreticiye en fazla geliri sağlasın. Buradaki ürünün hem ülke içine hem de yurt dışına satışı gerçekleşsin. Pazarla ilgili hiçbir sorun bulunmuyor” ifadelerine yer verdi.



Fabrika nerede diye soranlar Elbistan OSB’ye gitsin

2019 yılından beri birçok firma ve sektör temsilcisiyle görüşme yürüttüklerine değinen başkan Gürbüz, bu görüşmelerin yatırıma dönmeye başlamasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Elbistan’da üretimle ilgili bugüne kadar aşılamayan sorunları aştıklarını belirten Gürbüz: “Üretimle ilgili bugüne kadar başaramadığımız bir sorunsal vardı, 2019 yılından itibaren onu aşmaya başladık. Yani şunu demek istiyorum, siz inanırsanız kendinize güvenirseniz yapamayacağınız başaramayacağınız iş yoktur. Allaha hamd olsun Türkiye’nin en büyük ovalarından birinde yaşıyoruz. İnsanımız çok çalışkan, başarılı ve girişimci, dolayısıyla bunun ürüne dönüşmesi bu ürünün de yurt dışına ihraç edilmesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Kafasını ayakkabı fabrikasına takanları OSB’deki fabrikaları gezmeye davet ediyoruz. Diyorlar ya fabrika nerede işte fabrika burada” diye konuştu.

İşletme yetkilisi Hacı Kaya da yaptığı değerlendirmede: “İşletmemizde 28 ürünün kurutmasını yapıp dünya pazarına sunuyoruz. Mevsim ürünlerini kurutuyoruz. Güneşte kurutulan meyve aromasını kaybediyor ama bu sistem ile yapılan kurutmada aroma kaybı olmuyor. Meyve ve sebzeleri 65 derece sıcaklıkta 15 saat kurutma sürecinden geçirilerek 10 mm’lik ürün 1 mm’lik cips haline getiriliyor. Bu yeni bir sistemdir, ürünler dünya çapında büyük rağbet görüyor. Şu anda karpuz, kavun, çilek, elma, şeftali, kış aylarında narenciye ürünleri gibi cips üretimimiz olacaktır. Fabrikamızda sofralarımızı süsleyecek domates kurutması da yaptık. Ayrıca, biber salçası üretimine de başladık. Fabrika alanımızın bir kısmında da önümüzdeki yıl salça fabrikası kuracağız. İşletmemizde şu anda 20 kişi istihdam ediyoruz, bu sayı üretim kapasitesini artırdıkça yükselecek” ifadelerini kullandı.

Üretim sorumlusu Ziraat Mühendisi Şirin Altun da bir biri ardına açılan işletmeler sayesinde bölge kadınlarının çalışma imkanına kavuştuklarını söyledi.

Altun: “Buradaki arkadaşlarımızla beraber üretime katkı sağlıyoruz. Kentimizde bu tür iş yerlerinin artmaya başlaması biz kadınların iş imkanını güçlendiriyor. Tesisimizde her tür meyve ve sebzenin kurutulması yapılıyor. Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde çok sayıda personel burada istihdam edilecek. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.