banner86

banner85

Başkan Gürbüz; “Eğitime ve öğrencilerimize olan desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz”

KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 15:10
Başkan Gürbüz; “Eğitime ve öğrencilerimize olan desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz”