Bu süreçte diğer kurumların ulaşım konforunu ciddi anlamda etkileyen altyapı çalışmaları olduğunu anımsatan Başkan Gürbüz, “Ortaya çıkan olumsuzlukların vatandaşımıza yansımasını minimumda tutmak için seferber olduk” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin izinin olmadığı bir karış yol bırakmayacaklarının altını çizen Başkan Mehmet Gürbüz, “Kentimizin her sokağını güzelleştirme ve modernleştirme kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Elbistan Belediyesi’nin 2019-2022 yılları arasındaki 3 senelik asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Gürbüz, sorumluluk sahalarında kalan sokak ve caddelerde ulaşım anlamında nitelik ve konforla buluşturduklarını vurguladı.

3 yıllık sürede 1,5 milyon m² asfalt serimi gerçekleştirerek Elbistan’ı ulaşım konforunda bir üst lige taşıdıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, bu süreçte kendilerini en çok zorlayan durumun ise diğer kurumların altyapı çalışmaları sonucu yaşanan deformasyon olduğuna değindi.

Armadaş, KASKİ ve Türk Telekom’un altyapı çalışmaları sırasında mecburi olarak asfaltta deformeye yol açtığını anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan’ın geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için altyapı çalışmaları önem arz ediyor. Tabi bu çalışmaların en büyük külfeti de yolların deforme olması. Çalışmanın olduğu güzergahta ulaşım standardının yüksek olması gerekir. Asfaltın sürekliliği ise bir kez yapıldıktan sonra tekrar tekrar kazılmamasıyla sağlanabilir. Elbistan Belediyesi olarak, önceliğimizi altyapısı biten güzergahlara vererek bir asfaltlama programı gerçekleştirdik. Hem bütçe hem de ekipman noktasında güçlü bir çabayla insanlarımıza şehrimizin dört bir yanında 1,5 milyon m² asfalt serdik. Güncel fiyatlarla 421 milyon liralık bir bütçesi, vatandaşlarımızın ulaşım konforunu sağlamak için kullandık. Bu rakamlarla, şehrimizde Elbistan tarihinin en büyük yatırımını şehrimize kazandırmış olduk.”

Sürdürdükleri asfalt seferberliğinin kent merkezindeki yollara hem nitelik hem de konfor getirdiğine işaret eden Başkan Gürbüz, yeni dönemde de bu kararlılıkla sahada olacaklarının mesajını verdi.

Asfaltla buluşturulan her cadde ve sokaktaki vatandaşların ‘çiçek gibi oldu’ şeklinde takdir ve beğenisi ile karşılaşmalarının hizmet şevkini arttırdığına işaret eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi, en iyi hizmet için her zaman sahada olacak. Kış mevsimi boyunca bozulan yollarda lokal tedbirlerimizi alacağız. 2023 yılında da söz verdiğimiz gibi tozun ve çamurun sadece hatıralarda kalacağı ulaşım ve yaşam standartları yüksek kent kimliği kazanmış Elbistan hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de, altyapı çalışmaları devam eden mahallerimizin çalışmalarını tamamlayarak şehrimizin tüm ulaşım ağını ihya etmeye kararlıyız.” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.