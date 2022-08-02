Başkan Gürbüz, “‘Elbistan tek yürek’ sloganı ile altına imza attığımız Elbistan Festivali’nde yüz binlerce kişiyi buluşturarak kentimizi tüm dünyaya tanıtmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Festivali, ithaf ettikleri Aşık Mahzuni Şerif’in hatırasını da canlı tuttuklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “’Elbistan aşktır, tutkudur, sevdadır’ diyerek başlattığımız festivalimizde; ‘Çeşm-i Siyahım’la’ Asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif ve ‘Lambada titreyen alevi üşüten’ Abdurrahim Karakoç’un şehrinde 1 hafta süren yıldızlar geçidiyle Elbistan’ımızda müzik ve eğlencenin zirvesine ulaştık. ABD’li sanatçı Della Miles’e ‘Domdom Kurşunu’nu’ söylettik. Her akşam konser alanındaki coşkunun ve heyecanın arttığına şahit olmak, doğru yolda olduğumuzu bizlere gösterdi. Elbistan başta olmak üzere çevre illerden ve ilçelerden de binlerce kişi akın akın festivalimize katıldı” ifadelerini kullandı.

Festivalin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde çok büyük bir organizasyon ve emeğin olduğuna işaret eden Başkan Gürbüz, “Elbistan’ı dünyaya tanıtmamızda bizleri yalnız bırakmayan; 7 günlük bu özel yolculuğa ortak olan gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza, sahne alan tüm sanatçılarımıza, alanın güvenliği için görev başında olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine, sağlık görevlilerine, basın mensuplarına, festival komitemize, belediye personellerimize, organizasyonu üstlenen firma ve çalışanlarına, sucusundan baloncusuna tüm esnaflarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Festivalimizin düzenlenmesinde katkılarını asla yadsıyamayacağımız iş insanlarımız ve esnaflarımız oldu. Onların gücü ve destekleri ile bu dev organizasyona imza attık. Şehirlerine ve bizlere, Elbistan’ın en iyisine layık olduklarına inandılar ve ortaya muhteşem bir festival çıktı. Şehrim ve şahsım adına onlara ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah, yeni yılda da Elbistan’a renk katacak ve yine tek yürek olacağız” şeklinde konuştu.