Bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi bize armağan edenin gaziler olduğunu belirten Başkan Gürbüz, “Asırlardır canımızla kanımızla beslediğimiz yurdumuz Anadolu topraklarını ‘bizim’ yapan, her türlü iç ve dış düşmana karşı gözünü kırpmadan savaşmış aziz milletimizin aziz evlatları gazilerimiz, hürriyetimizi bizlere armağan eden kıymetli insanlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu gazidir; cumhuriyetimizin kurucusu gazidir. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz’da düşmanla göğüs göğse çarpışarak bu millet için kendi canını hiçe sayan, şehitlikten sonra en yüksek mertebe olan gazilik unvanı alan aziz vatandaşlarımız bizim şerefimizdir, en değerli miraslarımızdır. Kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik ayakta duran Türkiye’miz bugün kendi tankını, topunu, tüfeğini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu sebeple, bölgesel ve küresel hedefleri büyüyen ülkemize yönelik tehditler de artmaktadır. Bugün bu tehditlere boyun eğmeyen, kendi kararlarını kendi veren bağımsız Türkiye bu gücünü sizlere borçludur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Bu duygu ve düşünceler ile tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, yaşamları boyunca sağlık diliyorum” dedi.