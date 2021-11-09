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Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!
KAHRAMANMARAŞ
09.11.2021, 17:42
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