Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!

KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 17:42
Başkan Gürbüz, kentte 2019 yılında hayata geçirilen bisiklet yolu projesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu!