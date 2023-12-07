Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyeleri arasında "Elbistan'ın yeniden dönüşümü" protokolü imzalandığını anımsattı.

Zemin sıvılaşması riski taşıyan alanlarda fore kazıkların hayati önem taşıdığını ifade eden Gürbüz, Ahmet Karacabey Caddesi'nden başlanacak projede yakın zamanda bölgeye fore kazıkların çakılacağını dile getirdi.

Söz konusu yatırımın yaklaşık 10 milyar lira olduğuna işaret eden Gürbüz, "Devletimizin böylesine büyük bütçeli yatırımı Elbistanlı hemşerilerimiz için hayata geçirmesi ve böyle bir kaynağı sağlaması bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

