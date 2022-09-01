Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Elbistan’da göreve başlayan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural ile Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kentle ilgili görüş alışverişlerinin de yapıldığı ziyaretlerde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kaymakamımız pazartesi günü itibarıyla görevine başladı. Elbistan genç, hareketli ve dinamik bir kent. Hem sermaye yatırımları hem sektörel çalışmaları çok dinamik. Haliyle organize sanayide, karma OSB’de ve ihtisas OSB’de birlikte çalışacağız inşallah. Elbistan’da biz kaymakamımla beraber şehrin 2023 yılı vizyonuna uygun hükümet yatırımları ve yerel yatırımların uyumu noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Kaymakamımız çok deneyimli ve başarılı bir bürokratik geçmişe sahip. Elbistan olarak yine inşallah en güzel yatırımları yine sayın bakanımız Mahir beyin, milletvekillerimizin, anakent belediye başkanımızın destekleriyle alacağımıza inancım tamdır. Vatandaşlarımızın beklentileri noktasında hem hükümetin, hem de yerel idarenin bundan sonraki en güzel üst düzey uyumda çalışacağını buradan vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İnşallah onunla tazeleneceğimizi düşündüğümüz bir sürece giriyoruz. Önceki kaymakamımız Özkan beye de emeklerinden dolayı teşekkür ediyor yeni görev yerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü itibarıyla son Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Elbistan’a atandık ve göreve başladık. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle bu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burada sayın valimizin emir ve himayelerinde bölgemizin önemli ve büyük ilçesi olan Elbistan’da gerek Sayın Bakanımız Mahir Ünal beyefendi, gerek milletvekillerimiz, gerekse yerel yönetimlerimiz ve kamu kurumlarımızla vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için kentimizin kalkınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok güzel bir miras devralmış olduk. Bu görevler bizim için bir emanet, aldığımız bayrağı inşallah hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak mesai mevhumu gözetmeden uyum içerisinde koordinasyon içerisinde en yüksek noktalara getireceğiz. Bugüne kadar birçok kamu yatırımı ilçemize kazandırılmış. Bunda emeği geçen sayın bakanımız başta olmak üzere sayın valimize, devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de yapılan yatırımları takip edeceğiz. Gelişim açısından ne gerekiyorsa el birliğiyle bunları ilçemize kazandırmaya çalışacağız. Sayın belediye başkanımıza da nazik ziyaretleri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Tüm Elbistan halkına saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gürbüz burada yaptığı açıklamada: “Emniyet müdürümüze yeni görevinde başarılar diyorum. Elbistan hareketli bir kent. Çok deneyimli bir emniyet müdürümüz geldi ilçemize. Vatandaşlarımızın huzuru ve toplumsal olaylarda emniyet güçlerimizin göstereceği duyarlılık bizim için önemli. Emniyet müdürümüze ve personeline başarılar diliyorum. Bir önceki dönem görev yapan şuanda Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Ali Kayhan’a da yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz da Belediye Başkanı Gürbüz’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kırılmaz yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Elbistan’da ki görevimize başladık. Bu alamda Elbistan görevlendirilmemi uygun gören il emniyet müdürümüz ve sayın valimiz olmak üzere büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerini mahcup etmemek adına elimizden gelen gayreti gösterip hizmet edeceğiz. Elbistan gerçekten büyük bir ilçemiz. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın güvenliği ve asayişiyle alakalı olarak personelimle beraber bizzat sokakta olarak görev yapacağız. Kentimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışacağız. Kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Ne sıkıntıları olursa olsun dinlemeye hazırız. Zaten bizzat sokakta olarak vatandaşlarımızla iç içe olmaya gayret edeceğiz. Sayın belediye başkanımıza ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”